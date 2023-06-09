Сотрудников Google заставят чаще выходить в офис с удаленки

Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Google ужесточает требования к посещаемости офиса сотрудников с гибридным графиком работы. Теперь компания будет рассматривать посещаемость офиса как часть производительности сотрудника, передает The Wall Street Journal.

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В электронном письме, которое сотрудники получили от директора по персоналу Фионы Чиккони сказано, что теперь Alphabet (материнская компания Google) будет рассматривать запросы на полный рабочий день в удаленном формате только в исключительных случаях

Сейчас большинство сотрудников имеют гибридный график работы, при котором они три раза в неделю посещают офис. Такой режим действует в компании с апреля 2022 года. Ранее, в 2021 году, руководство Google заявляло, что около 20% сотрудников смогут работать удаленно полный рабочий день.

"Сотрудники, которые посещают офис как минимум три раза в неделю, заявляют, что сильнее чувствуют себя причастными к общему делу. По их мнению, этот эффект усиливается благодаря тому, что они находятся в одном помещении со своими коллегами. Нет никаких сомнений в том, что личное взаимодействие положительно сказывается на качестве работы", — пишет Чиккони.

Теперь компания взяла курс на более активное возвращение сотрудников в офис. Посещаемость офиса будет рассматриваться в качестве одного из показателей эффективности сотрудника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2023915-sotrudnikov-google-zastavyat-chasche-vyhodit-v-ofis-s-udalenki/