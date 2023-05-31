Чем опасен для Twitter выход из соглашения ЕС по борьбе с дезинформацией

Twitter. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Как добровольный выход Twitter из соглашения ЕС по борьбе с дезинформацией может повлиять на будущее компании? В случае обострения конфликта с властями Евросоюза, компанию могут ждать штрафы, которые она не может себе позволить, передает

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В эти выходные стало известно, что Twitter вышел из соглашения ЕС по борьбе с дезинформацией. Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что компании, которые вышли из соглашения, "могут от него бежать, но не могут прятаться". Они по-прежнему обязаны соблюдать Закон ЕС о цифровых услугах.

Соглашение по борьбе с дезинформацией подписали 38 сторон. Так, первые отчеты TikTok, Meta, Google и Microsoft о мерах, принятых в соответствии с соглашением, были очень подробными и содержали от 150 до 200 страниц. Отчет Twitter был составлен всего на 80 страницах. Такой подход компании не понравился властям ЕС.

По данным представителей блока, отчет компании не содержал достаточного количества данных. Кроме того, он был существенно короче, чем отчеты других компаний. В феврале ЕС вынесло Twitter предупреждение за непредоставление подробного отчета о соблюдении Кодекса. 28 мая стало известно о выходе Twitter из соглашения.

Чем это может грозить компании? 25 августа в ЕС вступает в силу Закон о цифровых услугах, который требует от компаний выполнения обязательств соглашения. Невыполнение влечет за собой штрафы в размере до 6% от годового оборота. Это слишком много для Илона Маска, который в последние месяцы делает все, чтобы сократить расходы Twitter, отмечают авторы статьи.

Кроме того, представители блока обратили внимание на нарушения со стороны Twitter, из-за которых компания может потерять доступ к 440 млн пользователей из ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2022606-chem-opasen-dlya-twitter-vyhod-iz-soglasheniya-es-po-borbe-s-dezinformatsiey/