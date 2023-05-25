Apple инвестирует в компоненты 5G американского производства

Офис Apple. Иллюстративное фото: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images

Apple инвестирует миллиарды долларов в компоненты 5G американского производства. Таким образом, компания стремится успешно и безболезненно перенести производство своих устройств из Китая в США, передает Quartz.

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Apple объявила о многомиллиардной сделке с американской компанией-производителем микросхем Broadcom по производству новых радиочастотных компонентов 5G в США. Ранее компания объявила о планах потратить более 400 млрд долларов на развитие производства внутри США. Данная сделка является частью этой инициативы.

Сделка с Broadcom охватывает производство таких компонентов, как фильтры FBAR и акустические резонаторы, которые позволяют iPhone подключаться к сетям 5G. Apple планирует инвестировать в открытие производств на территории нескольких городов США, в том числе в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, где у Broadcom уже есть крупное предприятие.

"Мы очень рады взять на себя обязательства, которые позволят использовать изобретательность, креативность и новаторский дух американского производства. Мы будем и дальше увеличивать инвестиции в экономику США, потому что мы непоколебимо верим в будущее Америки", — сказал Тим Кук, генеральный директор Apple.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2021849-apple-investiruet-v-komponenty-5g-amerikanskogo-proizvodstva/