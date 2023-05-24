Китай запретил американскому производителю чипов участвовать в ключевых проектах

Micron. Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Китай запретил крупнейшему американскому производителю микросхем Micron Technology участвовать в ключевых китайских инфраструктурных проектах. Власти Китая заявили, что продукция, производимая американской компанией, может представлять угрозу для национальной безопасности, передает BBC.

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Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что микросхемы Micron Technology больше не могут быть использованы во всех ключевых инфраструктурных проектах. Запрет введен из соображений безопасности. Это первый серьезный шаг со стороны Китая в отношении крупного американского производителя микросхем. При этом напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает в течение последних нескольких месяцев.

Затянувшийся спор между США и Китаем в отношении технологической отрасли привел к тому, что Вашингтон ввел ряд мер против китайских компаний и инвестировал миллиарды долларов в производство полупроводниковых микросхем на территории США.

В заявлении Администрации киберпространства Китая сказано, что последняя проверка выявила риски, которые создаются использованием продуктов Micron в Китае. Это ставит под удар информационную инфраструктуру Китая и представляет угрозу для национальной безопасности. В Администрации не сообщили подробности об обнаруженных рисках и не сказали, о каких именно продуктах Micron идет речь.

Представитель Micron подтвердил, что компания получила уведомление от САС.

"В настоящее время мы оцениваем заключение властей и планируем наши следующие шаги. Мы с нетерпением ожидаем продолжения обсуждения с китайскими властями", — говорится в заявлении компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2021673-kitay-zapretil-amerikanskomu-proizvoditelyu-chipov-uchastvovat-v-klyuchevyh-proektah/