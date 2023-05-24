Meta оштрафовали в ЕС на рекордные 1,3 млрд долларов

Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, оштрафована европейскими регуляторами на рекордные 1,3 млрд долларов. По данным обвинения, компания отправляла данные пользователей в США. Это самый большой штраф, который когда-либо был применен по делу о нарушении конфиденциальности в ЕС, передает The Wall Street Journal.

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Постановление усиливает давление на США с целью скорейшего заключения соглашения с властями ЕС о безопасном хранении данных европейцев на территории Штатов. Если бы соглашение уже было заключено, Meta и другие компании могли бы отправлять данные в США, не опасаясь штрафов. Размер штрафа также подчеркивает растущие риски нарушения правил конфиденциальности на территории ЕС.

Технологические гиганты находятся в особенно уязвимой позиции перед регуляторами ЕС в части защиты конфиденциальности данных пользователей. И ситуация сильно усугубилась после того, как в 2020 году была отменена предыдущая сделка по обмену данными между США и ЕС.

По данным европейских регуляторов, Facebook в течение многих лет незаконно хранил данные о европейских пользователях на своих серверах в США. При этом американские разведывательные организации могли легко получить к ним доступ. А у европейцев, ввиду отсутствия соглашения между странами, в настоящее время нет права оспорить действия компании.

Штраф в размере 1,3 млрд долларов превышает предыдущий рекордный штраф в 806 млн долларов, который был наложен на Amazon в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2021672-meta-oshtrafovali-v-es-na-rekordnye-13-mlrd-dollarov/