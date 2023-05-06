Новый стиль и скорость работы»: как Repost.uz за пять лет выросло в одно из самых узнаваемых русскоязычных СМИ Узбекистана

Команда Repost.uz: Repost.uz

Осенью прошлого года издание Repost.uz (Узбекистан) получило звание самого читаемого русскоязычного СМИ среди жителей Ташкента. За пять лет с момента основания в 2017 году проект прошел длительный этап от развлекательного СМИ до ведущего издания по срочным новостям в Узбекистане. Как это удалось, читайте в материале.

О проекте Repost.uz

Издание Repost.uz было запущено летом 2017 года в Ташкенте. Основатели проекта – медиа-менеджеры и Тимур Абдулин. Из первоначальной идеи создания локального развлекательного портала выросло одно из ведущих новостных онлайн-СМИ Узбекистана. В сентябре прошлого года агентство De Facto и рекламное агентство Muna Media причислили Repost.uz к лидеру в категории самых читаемых русскоязычных новостных СМИ Узбекистана на основе опроса жителей столицы в возрасте от 18 до 45 лет. В данный момент Repost состоит из четырех тематических разделов, сервиса видеорепортажей Repost TV и тем самым полностью покрывает все потребности медиапотребления современного читателя.

«Мы изначально понимали, что портал – это история, с которой люди взаимодействуют не только обыденно через сайт, но и потребляя всё важное для себя в тех форматах, куда традиционные СМИ не придут либо придут с большим опозданием. Это позволило нам в кратчайшие сроки завоевать доверие сотен тысяч прогрессивных людей и рекламного рынка, который доверился нашим форматам», – комментирует историю запуска проекта со-основатель .

Среди главных достижений Repost.uz можно выделить:

Наличие самого многочисленного среди русскоязычных СМИ Telegram-канала с аудиторией, превышающей 100 000 подписчиков;

Наличие анонимного бота для взаимодействия и покупки эксклюзивного контента у гражданских журналистов;

Сервис вертикального видеовещания Repost TV, подразумевающий продакшн видеоряда под потребление в Tik-Tok и Instagram Reels-форматах;

Четыре тематических раздела: Авто, Лайфстайл, Здоровье и Спорт;

Repost первым среди локальных СМИ ввел практику использования феминитивов в упоминании профессий;

Функцию аудиопрослушивания текстовых новостей;

Самое большое количество спецпроектов с крупными холдингами и локальными брендами.

Достижения Repost.uz

Сегодня Repost.uz – это один из ведущих медиахолдингов в сфере интернет-СМИ в Узбекистане. На данный момент помимо флагманского новостного проекта, в холдинг входит деловое издание Kapital.uz, отраслевое издание о маркетинге и рекламе PR.uz, а также гиперлокальное узбекоязычное издание TezNews.uz. Суммарная аудитория всех проектов превышает цифру в 2,6 миллиона читателей. Это, в частности, открывает большой спектр взаимодействия с аудиторией для бизнесов и брендов любых масштабов.

Однако на этом издание не намерено останавливаться. В прошлом году на Repost.uz запустилась узбекоязчная версия, а также собственный Tik-Tok-аккаунт, быстро ставший популярным – количество просмотров некоторых роликов превысило 1,5 миллиона.

«В свое время мы отказались от длинных заголовков и полотна текста в угоду краткости и упрощенной подачи. Считаю, что именно поэтому нас полюбила аудитория – мы не ставили перед собой планку конкурировать с другими СМИ, но поставили во главу донесение новостей в максимально свободной форме. Когда вы читаете новость, складывалось ощущение, что вам ее просто пересказывают за чашкой чая. Это понравилось читателям и они нам доверились», – считает со-основатель Repost.uz Тимур Абдулин.

Repost.uz ставит перед собой задачу оставаться ведущим интернет-порталом с новостями совершенно из разных сфер, освещая как гиперлокальную повестку, так и главные международные события. Помимо этого, проект регулярно выступает информационным партнером передовых государственных и частных инициатив, проводимых в Узбекистане, для повышения степени информированности читателей обо всем происходящем. Летом 2023 года проект отметит 6 лет с момента основания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2019397-novyy-stil-i-skorost-raboty-kak-repostuz-za-pyat-let-vyroslo-v-odno-iz-samyh-uznavaemyh-russkoyazychnyh-smi-uzbekistana/