Илон Маск заплатит 10 тысяч долларов в рамках урегулирования конфликта с блогером

Илон Маск. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск согласился заплатить 10 тысяч долларов в рамках урегулирования иска о диффамации со стороны давнего критика Tesla, известного среди пользователей Twitter под ником Skabooshka. Блогер обвинил гендиректора Tesla в том, что тот очернил его репутацию, передает Bloomberg.

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Соглашение, о котором было объявлено за несколько месяцев до запланированного судебного разбирательства, знаменует собой знаковое примирение для Илона Маска, номер два в списке самых богатых людей мира. Глава SpaceX, Twitter и Tesla известен своим участием в громких судебных разбирательствах. В этот раз бизнесмен продемонстрировал, что способен урегулировать конфликт с противоположной стороной и не доводить разбирательство до суда.

Конфликт между Илоном Маском и Рандипом Хоти, скрывающимся под ником Skabooshka, возник из-за того, что Хоти наблюдал за выпуском электрокаров Tesla с помощью дронов. В своем Twitter блогер писал, что компания имеет массу проблем на производстве. В конце концов, к твиттам Skabooshka начали прислушиваться представители некоторых хедж-фондов.

В 2019 году руководство Tesla потребовало, чтобы в отношении Хоти был принят судебный запрет. Представители компании утверждали, что блогер следит не только за деятельностью заводов, но и за сотрудниками. Более того, в компании заявили, что блогер спровоцировал аварию во время тест-драйва одного из электрокаров.

В 2020 году Рандип Хоти выдвинул иск о диффамации против Tesla. В нем сказано, что твитты Илона Маска спровоцировали ненависть огромной аудитории к Skabooshka, которого теперь называют лжецом и невменяемым маньяком.

Дело должно было быть передано в Верховный суд округа Аламеда в Хейворде в октябре, однако сейчас стало известно об урегулировании спора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2018983-ilon-mask-zaplatit-10-tysyach-dollarov-v-ramkah-uregulirovaniya-konflikta-s-blogerom/