Intel сообщила о крупнейших убытках за всю историю компании

Офис Intel. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Intel сообщила о крупнейших квартальных убытках за всю историю компании. Годовое снижение прибыли на одну акцию компании составило ошеломляющие 133%. Убытки связывают со снижением мировых поставок персональных компьютеров, передает CNBC.

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В первом квартале Intel получила чистый убыток в размере 2,8 млрд долларов. В прошлом году чистая прибыль за первый квартал составила 8,1 млрд долларов. Выручка компании снизилась до 11,7 млрд долларов с 18,4 млрд долларов, которые были зафиксированы годом ранее.

Продажи компании, являющейся гигантом в сфере производства полупроводников, падают второй квартал подряд. Это самый крупный убыток Intel за все время существования компании. Предыдущий рекорд был установлен в четвертом квартале 2017 года. Тогда компания потеряла 687 млн долларов.

Нынешний глава Intel Патрик Гелсингер возглавляет компанию третий год. Когда Гелсингер пришел к власти, план перестройки заключался в том, чтобы открыть литейные заводы, которые могли бы производить микросхемы для других компаний. Intel надеется, что к 2026 году компания сможет производить чипы, не уступающие тем, которые производит TSMC в Тайване, и сможет конкурировать в изготовлении на заказ чипов A-серии для iPhone.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2018661-intel-soobschila-o-krupneyshih-ubytkah-za-vsyu-istoriyu-kompanii/