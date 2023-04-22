Netflix DVD. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Netflix закрывает бизнес по доставке DVD-дисков по подписке. В настоящее время клиенты компании в последний раз получают доставку от компании. При этом многие недовольны тем, что компания закрывает это направление. По их мнению, смотреть современный контент, выпускаемый на стриминге Netflix, неинтересно, передает The Wall Street Journal.

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Доставка DVD-дисков с фильмами была самой первой услугой, которую начала оказывать Netflix. За 25 лет компании удалось доставить подписчикам более 5,2 млрд дисков. И в настоящее время многие киноманы до сих пор пользуются этим сервисом, несмотря на то, что многие фильмы уже появились на стриминге Netflix. По их словам, в каталоге DVD-дисков они могут найти редкие классические фильмы, которых нет на стриминге.

Когда Netflix начала рассылать диски по почте, это было революционным решением. Люди избавились от необходимости посещать магазины видеопроката. В настоящее время сервис работает так: подписчики выбирают до трех фильмов или сериалов, компания отправляет эти диски по почте. Чем быстрее подписчики вернут диски, тем больше они смогут посмотреть в течение месяца. Ежемесячные планы Netflix на DVD варьируются от 9,99 долларов за один диск до 19,99 долларов за три. Компания не взимает плату за доставку или просроченный возврат.

Бен Дойч, 45-летний житель Манхэттена, сказал, что подписался на Netflix DVD в 2006 году и продолжает пользоваться сервисом до сих пор. По его словам, благодаря подписке он может знакомиться со старыми фильмами. Дойч заявляет, что закрытие сервиса по доставке дисков затронет многих людей, которые не хотят пользоваться стримингом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2017718-netflix-zakryvaet-biznes-po-dostavke-dvd/