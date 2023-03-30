Alibaba разделят на шесть мелких компаний

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Радикальная реорганизация пройдет в Alibaba, крупной торговой компании из Китая. Компанию разделят на шесть бизнес-подразделений. Реорганизация была спровоцирована давлением Пекина на технологических гигантов, передает Financial Times.

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Как заявили в компании, после реорганизации в каждом подразделении будет назначен свой исполнительный директор. Объявление было сделано всего через день после того, как стало известно о первом за долгое время публичном визите основателя компании Джека Ма в Пекин.

За последние два года Alibaba пришлось столкнуться с рекордным штрафом от регулирующих органов Китая, который составил 2,8 млрд долларов. Источники Financial Times сообщают, что Alibaba уже представила план реструктуризации регулирующим органам Китая. Только после этого о реорганизации будет объявлено публично.

По данным другого источника, это решение получило одобрение властей, поскольку правительство сильно заинтересовано в том, чтобы китайские технологические гиганты дробили свой бизнес на несколько мелких предприятий.

Акции Alibaba потеряли больше 70% своей стоимости с тех пор, как Джек Ма выступил с резкой критикой финансового надзора, который действует на территории Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2014523-alibaba-razdelyat-na-shest-melkih-kompaniy/