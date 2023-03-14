Google запускает собственную сеть доставки с помощью дронов

Дрон. Иллюстративное фото: pexels.com

Google запускает собственную сеть доставки Wing, работающую с помощью дронов. Компания надеется, что сеть будет способна обрабатывать миллионы заказов в год. Сейчас технология уже тестируется в Австралии, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Генеральный директор Wing Адам Вудворт заявляет, что система доставки будет больше похожа на эффективную сеть передачи данных, чем на традиционную транспортную систему. По его словам, Wing сосредоточится на доставке продуктов, готовой еды и кофе. В настоящее время с потребителей не взимается дополнительная плата за доставку дронами. При этом компания не раскрывает, во сколько обошлась разработка данной технологии.

При этом эксперты считают, что доставка станет перспективным направлением для компаний-производителей дронов. Доктор Стив Райт из Университета Западной Англии заявил, что дроны действительно могут стать началом новой эры в области доставки заказов для потребителей.

"В отличие от людей, работающих курьерами, дроны смогут работать и днем, и ночью. Это большое преимущество дронов. Однако первый вопрос, который должен решиться сейчас, это регулирование. Необходимо понять, как можно управлять этим огромным количеством роботов", — заявил доктор Райт.

Преимущество Wing, системы, работающей как сеть, заключается в том, что она способна быстро адаптироваться к пиковым нагрузкам в определенные часы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2012656-google-zapuskaet-sobstvennuyu-set-dostavki-s-pomoschyu-dronov/