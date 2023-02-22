Microsoft готовится защитить сделку по поглощению Activision Blizzard

Microsoft. Иллюстративное фото: pixabay.com

Microsoft готовится оспорить свое право на покупку компании-производителя видеоигр Activision Blizzard перед антимонопольными органами ЕС. Если компания сможет это сделать, это также может помочь в судебном разбирательстве, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Американский софтверный гигант Microsoft будет защищать законность своей сделки на закрытых слушаниях в Брюсселе. Компания попытается оспорить доводы Еврокомиссии, которая заявляет, что приобретение Activision Blizzard является антиконкурентным. Ожидается, что в закрытых слушаниях примут участие топ-менеджеры Microsoft, Activision Blizzard и Sony, а также представители Google, Nvidia, Electronic Arts и Valve.

В 2022 году Microsoft объявила о покупке производителя видеоигр Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch и мобильной игры Candy Crush за 68,7 млрд долларов. Таким образом, компания пытается составить конкуренцию крупным производителям игр Tencent и Sony.

Однако сделка привлекла внимание европейских и американских антимонопольных органов, поскольку она не соответствует "горизонтальной" модели, консолидирующей игроков отрасли. Наоборот, эта сделка соответствует "вертикальной" модели, согласно которой Microsoft получает преимущественный контроль над всем рынком видеоигр. Ведь теперь компания сможет выпускать игры эксклюзивно для своей консоли Xbox.

Федеральная резервная система США подала иск, который призван заблокировать поглощение. Великобритания выразила обеспокоенность данной сделкой, а регулирующие органы ЕС взяли на себя инициативу тщательного изучения условий сделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2010224-microsoft-gotovitsya-zaschitit-sdelku-po-pogloscheniyu-activision-blizzard/