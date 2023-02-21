Twitter столкнулась с наплывом долговых исков

Twitter. Иллюстративное фото: pexels.com

Twitter столкнулась с наплывом исков о неоплаченных счетах на общую сумму более 14 млн долларов. Это произошло как раз в то время, когда новый владелец компании Илон Маск заявил, что Twitter находится на пути к безубыточности, передает The Wall Street Journal.

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С тех пор, как Илон Маск пришел к власти, в Twitter стали приходить требования оплатить счета. Арендодатели, консультанты и различные услугодатели в последние месяцы подали в адрес компании как минимум девять судебных исков с требованием выплатить долг. Общая сумма долга, которую заявители хотят взыскать с Twitter в суде, достигает 14 млн долларов. Среди заявлений о просроченных платежах есть счет на сумму семь тысяч долларов за "подарочную коробку для Илона", заказанную отделом маркетинга Twitter за несколько дней до закрытия сделки на 44 млрд долларов 27 октября 2022 года.

Маск унаследовал неоплаченные счета, когда взял на себя руководство компанией три месяца назад. Он быстро ввел в Twitter свой фирменный интенсивный стиль руководства. Его компании, в том числе Tesla, не раз находились на пороге банкротства, однако Маску всегда удавалось справляться с проблемами. Во многом это происходило за счет давления на поставщиков и жесткой экономии.

"То, что делает Илон Маск, по сути, имитирует банкротство", — сказал Ван Конвей, эксперт по реструктуризации. В Twitter не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2010072-twitter-stolknulas-s-naplyvom-dolgovyh-iskov/