Ключевой поставщик Apple планирует перенести производство во Вьетнам

Логотипы Apple и Foxconn. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Ключевой поставщик Apple компания Foxconn хочет перенести производство комплектующих для смартфонов из Китая во Вьетнам. Компания объявила о крупных инвестициях во вьетнамские заводы, а также о стремлении диверсифицировать цепочки поставок, передает Quartz.

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Компания Foxconn объявила о создании нового крупного завода во Вьетнаме и об инвестициях в размере 300 млн долларов в расширение действующих производств, которые расположены в этой стране. Решение было принято после того, как Apple объявила о переносе части производства из Китая. Новый завод будет располагаться на 111 акрах земли недалеко от Сайгона. Foxconn подписала договор аренды на 35 лет на сумму 62,5 млн долларов. Новый завод, вероятнее всего, будет собирать ноутбуки Macbook.

В конце прошлого года Apple посоветовала своим партнерам перенести производства из Китая в Индию и Вьетнам. Причинами для такого решения компания назвала перебои с поставками и строгие карантинные ограничения, к которым прибегает китайское правительство.

Ранее Apple объявила о самом большом квартальном снижении выручки за последние пять лет и первом годовом снижении продаж с 2019 года. Генеральный директор Тим Кук обвинил в этом общую макроэкономическую ситуацию, а также конкретные производственные проблемы в Китае, которые повлияли на производство iPhone 14.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2009656-klyuchevoy-postavschik-apple-planiruet-perenesti-proizvodstvo-vo-vetnam/