Акции Alphabet упали после неудачной презентации чат-бота Google с искусственным интеллектом

Google и Bard. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Акции Alphabet, материнской компании Google, резко упали после неудачной презентации чат-бота с искусственным интеллектом. Эксперты говорят, что в нарастающей борьбе с Microsoft в области внедрения ИИ Google начинает проигрывать, передает Financial Times.

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В среду, 8 февраля, Google провела презентацию собственного чат-бота с искусственным интеллектом Bard, который должен был составить конкуренцию нашумевшему чат-боту ChatGPT, а также укрепить положение Google в нарастающей борьбе с Microsoft, которая также заявила о запуске собственной поисковой системы Bing, использующей искусственный интеллект.

Однако первая публичная демонстрация возможностей чат-бота от Google стала провальной. Bard допустил фактическую ошибку. В ответе на вопрос о новых открытиях, сделанных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, искусственный интеллект указал, что телескоп "сделал самые первые снимки планеты за пределами нашей Солнечной системы".

Астрономы опровергли это утверждение. При этом эксперты по вопросам космоса признали, что проблема может быть связана с тем, что искусственный интеллект неправильно интерпретирует "двусмысленные пресс-релизы NASA, которые недооценивают прошлую историю".

Рынок мгновенно отреагировал на это событие. Акции Alphabet, материнской компании Google, упали в цене на 8%. Компания потеряла миллиарды долларов своей рыночной стоимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008721-aktsii-alphabet-upali-posle-neudachnoy-prezentatsii-chat-bota-google-s-iskusstvennym-intellektom/