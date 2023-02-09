Apple запускает тестирование покупок в рассрочку среди сотрудников розничной сети

Apple. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Apple запускает широкое тестирование сервиса покупок в рассрочку для тысяч сотрудников розничной сети компании. Это может означать, что долгожданная новая услуга от компании в ближайшее время может стать публичной, передает Bloomberg.

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На этой неделе технический гигант связался с сотрудниками своей розничной торговой сети, чтобы предложить им тестовую версию услуги. Об этом рассказали источники Bloomberg. Услуга Apple Pay Later позволяет покупателям разделить оплату покупок на несколько частей. Ранее компания запустила тестирование этой функции для корпоративных сотрудников

Предложение выведет Apple на быстрорастущий финансовый рынок, где компания уже столкнулась с рядом неудач. Впервые об услуге было объявлено в июне прошлого года, а ее запуск планировался на сентябрь прошлого года как часть iOS 16. Вместо этого запуск был отложен до 2023 года из-за технических проблем. Сервис будет работать на новой финансовой платформе, разработанной Apple.

Компания использовала аналогичную стратегию с прошлыми финансовыми продуктами. В 2019 году компания представила кредитную карту Apple Card сотрудникам розничной торговой сети примерно за месяц до публичного запуска. Представитель Apple отказался от комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008545-apple-zapuskaet-testirovanie-pokupok-v-rassrochku-sredi-sotrudnikov-roznichnoy-seti/