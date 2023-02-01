Администрация Байдена хочет заблокировать доступ Huawei к поставщикам из США

Huawei. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Администрация президента США хочет полностью заблокировать доступ китайской компании Huawei к сотрудничеству с американскими поставщиками. Политики говорят, что вынуждены будут сделать это из соображений национальной безопасности, передает The Wall Street Journal.

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В 2019 году китайский производитель смартфонов и электроники Huawei был включен в список компаний, которые угрожают нацбезопасности США. Однако позже американское Министерство торговли согласилось предоставить лицензии тем американским компаниям, которые заключают партнерство с Huawei в области технологий. Но только в том случае, если это не угрожает Штатам.

Теперь администрация президента Джо Байдена хочет отменить это разрешение и полностью заблокировать доступ китайской компании к американским поставщикам. Если это решение будет принято на законодательном уровне, то оно может обозначать очередное обострение в отношениях двух крупнейших экономик мира. Американские политики пытаются противостоять промышленной политике Китая, которая, по их мнению, угрожает интересам Запада.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, одна из идей заключается не только в запрете на прямые сделки с компанией, но и в запрете на экспорт для других компаний и посредников, которые поставляют продукцию Huawei. Решение американских властей может подавить деятельность Huawei за пределами США, учитывая масштабы использования американских компонентов на международном уровне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2007439-administratsiya-baydena-hochet-zablokirovat-dostup-huawei-k-postavschikam-iz-ssha/