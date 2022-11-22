NVIDIA закрыла все бизнес-операции в России

NVIDIA. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американский разработчик графических процессоров NVIDIA сообщил о том, что они закрыли все свои бизнес-операции в России. Об этом сообщается в отчете за третий квартал 2022 года, размещенном на официальном сайте компании.

Представители NVIDIA сообщили, что в 2022 финансовом году на долю России приходилось примерно 2% от общего объема продаж и 4% – от продаж игрового направления.

"В связи с многочисленными санкциями в отношении России мы прекратили прямые продажи в Россию в первом квартале 2023 финансового года и закрыли бизнес-операции в России в третьем квартале 2023 финансового года", – говорится в отчете компании.

Отметим, что финансовый год не всегда совпадает с календарным. Как сообщает сайт Banki.ru, в странах с унитарной моделью бюджетной системы финансовый год характеризует срок, на который составляется государственный и местный бюджеты, а с федеративной моделью – период, на который утверждаются федеральный, региональный и местный бюджеты.

В зависимости от особенностей бюджетного устройства и налоговой политики того или иного государства, финансовый год может быть равнозначен календарному или не совпадать с ним.

Так, в Великобритании, Индии, Канаде, Японии, Гонконге, Сингапуре он длится с 1 апреля по 31 марта; в Австралии, Новой Зеландии, Египте, Бангладеш, Швеции, Норвегии – с 1 июля по 30 июня; в США, Таиланде и Гаити – с 1 октября по 30 сентября; в Непале – с 16 июля по 15 июня. При этом сроки финансового года всегда одинаковы и составляют 12 месяцев.

NVIDIA – американская компания, которая специализируется на разработке графических процессоров и систем на чипе (SoC). Компания была основана в 1993 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1998349-nvidia-zakryla-vse-biznes-operatsii-v-rossii/