Сотни сотрудников готовы покинуть Twitter из-за ультиматума Илона Маска

Twitter. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Сотни сотрудников готовы покинуть Twitter из-за ультиматума, который поставил перед ними новый владелец компании Илон Маск. Эксперты предполагают, что Маску в итоге придется смягчить свое требование о сверхурочной работе, чтобы соцсеть продолжала работать в прежнем режиме, передает

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В четверг сотни сотрудников Twitter отказались подписать обязательство о сверхурочной работе, что поставило под угрозу работу самого сайта. По данным источников WP, количество инженеров, занимающихся несколькими критическими системами, сократилось до двух, одного или даже до нуля.

В среду Илон Маск потребовал чтобы сотрудники подписали обязательство работать усерднее к 17:00 по восточному времени, либо соглашались на выходное пособие. Однако тех, кто отказался подписывать такое обязательство, оказалось больше, чем ожидало руководство компании. Маск смягчил предписание о возвращении в офис, которое он издал неделю назад, сообщив сотрудникам, что им будет разрешено работать удаленно, если их менеджеры подтвердят, что удаленные сотрудники действительно вносят вклад в развитие компании.

По некоторым предположениям, в Twitter сейчас работают от двух до 2,5 тысяч человек по сравнению с 3,5 тысячами, которые остались в компании после первого раунда увольнений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1997795-sotni-sotrudnikov-gotovy-pokinut-twitter-iz-za-ultimatuma-ilona-maska/