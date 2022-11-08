WSJ: Meta объявит о массовых сокращениях на этой неделе

Meta. Иллюстративное фото: Chris Delmas/AFP/Getty Images

Meta планирует провести масштабные сокращения на этой неделе, что может стать самым крупным увольнением сотрудников в технологической сфере после быстрого роста отрасли во время пандемии, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Ожидается, что объявление о сокращениях прозвучит в среду и коснется оно нескольких тысяч сотрудников. По состоянию на конец сентября в Meta работало 87 тысяч человек. Как сообщают источники The Wall Street Journal, руководство компании уже попросило работников никуда не выезжать на этой неделе.

Грядущие увольнения могут стать первым масштабным сокращением численности персонала за 18-летнюю историю компании. Хотя в процентном отношении это меньше, чем сокращение, которое произошло в Twitter на прошлой неделе (затронуло около половины персонала компании), число сотрудников Meta, которые потеряют работу, может быть самым большим из тех, что видела технологическая отрасль в последние годы.

Представитель Meta отказался от комментариев, сославшись на недавнее заявление главного исполнительного директора Марка Цукерберга о том, что компания "сосредоточит свои инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1996009-wsj-meta-obyavit-o-massovyh-sokrascheniyah-na-etoy-nedele/