Netflix запустил тарифный план подписки с рекламой

Netflix. Иллюстративное фото: pexels.com

Cервис потокового вещания Netflix запустил тарифный план "Базовый с рекламой" в 12 странах мира. Со временем охват стран, в которых будет доступен этот тариф, увеличится. Это серьезный шаг для компании, передает BBC.

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Когда-то создатели Netflix стали пионерами отрасли, запустив работу стримингового сервиса, который зарабатывает не на рекламе, а на подписке. Однако растущий уровень расходов и более выгодные предложения от конкурентов, других стримингов, заставляют потребителей отказываться от подписки на Netflix. Компания решила изменить концепцию работы. Сейчас, по мнению руководства Netflix, у них есть что предложить всем категориям пользователей.

Новый план стоит 4,99 фунтов стерлингов в месяц в Великобритании и 6,99 долларов в США. Это на 30% дешевле, чем базовый тарифный план без рекламы. В первой половине года число подписчиков Netflix резко сократилось на миллион пользователей. Однако к сентябрю компании удалось компенсировать потери.

Аналитики из Enders Analysis настроены скептически по отношению к новому тарифному плану и считают, что вряд ли существующие пользователи сочтут это предложение выгодным. Кроме того, оно все еще недостаточно бюджетное, чтобы привлечь новых пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1995721-netflix-zapustil-tarifnyy-plan-podpiski-s-reklamoy/