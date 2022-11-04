Tinder: Люди готовы платить за платную подписку на знакомства, несмотря на рост стоимости жизни

Свидание. Иллюстративное фото: pexels.com

Несмотря на рост стоимости жизни и прочие экономические потрясения этого года, люди все так же готовы платить за возможность устроить свою личную жизнь. Приложение для знакомств Tinder заявляет, что количество платных подписок резко выросло по всему миру, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В Tinder сообщили, что количество платных подписок на приложение для знакомств выросло на 7% во всем мире в период с июля по сентябрь. Match Group, которой также принадлежат приложения для знакомств Hinge и OkCupid, заявила, что общий объем продаж за квартал вырос до 810 млн долларов. Tinder, одно из самых популярных в мире приложений для знакомств, за последние три месяца продемонстрировало рост продаж и числа пользователей.

В целом Match обслуживает около 100 млн активных пользователей, львиная доля которых приходится на Tinder. Match также прогнозирует, что рост выручки Tinder останется неизменным до конца 2022 года.

В компании также сообщили, что сейчас они сосредоточены на улучшении пользовательского опыта женщин. Match поставила этот вопрос в приоритет после того, как пользовательницы пожаловались на то, что их оскорбили в приложении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1995549-tinder-lyudi-gotovy-platit-za-platnuyu-podpisku-na-znakomstva-nesmotrya-na-rost-stoimosti-zhizni/