Apple может запустить производство AirPods в Индии

AirPods. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Apple ведет переговоры о запуске производства наушников AirPods и Beats в Индии. Это является очередной попыткой компании снизить риск сбоев поставок из Китая, которые могут произойти из-за строгой китайской политики COVID Zero, передает BBC.

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Согласно отчету Nikkei Asia, опубликованному в среду, Apple обратилась к нескольким индийским поставщикам с просьбой начать производство AirPods и Beats уже в следующем году. В августе СМИ сообщали, что Apple обсуждает возможность переноса производства некоторых моделей Apple Watch, MacBook и HomePods во Вьетнам. В сентябре компания объявила о сборке некоторых своих флагманских телефонов iPhone 14 в Индии.

При этом компания до сих пор сильно зависит от Китая, где располагается производство большей части iPhone. Ранее Apple стремилась увеличить продажи в Индии, втором по величине рынке смартфонов в мире.

И хотя переход компании на производство в Индии изначально был направлен на увеличение продаж, теперь, согласно отчету Nikkei Asia, компания рассматривает эту страну в качестве стратегической производственной базы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1991387-apple-mozhet-zapustit-proizvodstvo-airpods-v-indii/