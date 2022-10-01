Google закрывает игровой сервис Stadia из-за низкого спроса

Google. Иллюстративное фото: pixabay.com

Google закроет потоковый сервис передачи видеоигр Stadia, который был запущен компанией в 2019 году. В Google объявили, что делают это из-за низкого спроса со стороны потребителей, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания опубликовала заявление на своем новостном портале The Keyword, в котором объяснила, что облачный потоковый сервис для видеоигр Stadia закрывается в связи с низким уровнем принятия среди пользователей.

"Хотя подход Stadia к потоковой передаче игр был построен на прочной технологической основе, он не получил той популярности среди пользователей, на которую мы рассчитывали. Мы приняли трудное решение закрыть этот сервис", — написал Фил Харрисон, вице-президент и генеральный менеджер Google, работающий над Stadia.

Игровые библиотеки Stadia будут доступны пользователям до 18 января 2023 года. По словам Харрисона, пользователи, которые приобрели оборудование через Google Store, а также игроки Stadia, купившие игры или дополнительный контент, получат возврат средств. Google прогнозирует, что большая часть возвратов будет завершена к моменту закрытия службы в январе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1990418-google-zakryvaet-igrovoy-servis-stadia-iz-za-nizkogo-sprosa/