Netflix планирует запустить собственную студию видеоигр

Netflix. Иллюстративное фото: pexels.com

Netflix планирует запустить собственную студию по производству видеоигр. Стриминговый сервис активизирует усилия для того, чтобы стать активным участником этого рынка, передает BBC.

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Штаб-квартира студии Netflix по производству видеоигр расположится в столице Финляндии, Хельсинки. Ее возглавит бывший исполнительный директор Zynga и Electronic Arts Марко Ластикка. Ранее Netflix покупал небольшие игровые компании, такие как Night School Studio. Но сейчас стриминговый гигант хочет создать собственную студию с нуля.

Амир Рахими, вице-президент Netflix по Game Studios, объявил в своем блоге о "концепции создания игровой студии мирового класса". В последние годы Netflix проявляет растущий интерес к игровой индустрии. Сервис выпустил несколько сериалов, основанных на играх. Например, Arcane (на основе League of Legends) и Cyberpunk: Edgerunners (на основе Cyberpunk: 2077). Netflix также тесно сотрудничает с Ubisoft, разрабатывая сериал на основе игре Assassin's Creed.

Пока неясно, намерена ли студия Netflix разрабатывать игры исключительно для мобильных устройств или она также нацелится на рынок домашних консолей. Эрик Зойферт, независимый отраслевой аналитик, сказал, что, по его мнению, Netflix делает "довольно значительные инвестиции" в игровую индустрию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1990006-netflix-planiruet-zapustit-sobstvennuyu-studiyu-videoigr/