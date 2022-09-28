Тим Кук: В сфере IT должно работать больше женщин

Женщины. Иллюстративное фото: Pexels

Генеральный директор Apple Тим Кук говорит, что в крупных технологических компаниях по-прежнему работает недостаточно женщин. По его мнению, технологии не смогут достичь высокого уровня развития, если в их разработке не будут принимать участие женщины, передает BBC.

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Не так давно Apple запустила программу поддержки для женщин-разработчиков в Великобритании.

"Я думаю, что суть технологий и их влияние на человечество зависят от женщин, которые принимают участие в их создании. Технологии — великая вещь, которая позволяет достичь многих целей, но если у вас нет разных взглядов на их развитие, вы не найдете хороших решений", — говорит Тим Кук.

Он отметил, что, хотя в компаниях, в том числе его в собственной, уже работает немало женщин, их все равно недостаточно. В 2021 году в Apple насчитывалось 35% сотрудниц. В 2014 году компания подверглась критике за то, что, выпустив приложение для отслеживания состояния здоровья Apple Health Kit, не добавила в него трекер менструации.

По оценкам Deloitte Global, в крупных международных технологических компаниях к концу 2022 года доля женщин достигнет в среднем почти 33%. При этом 25% будут занимать технические должности. Одной из проблем, стоящих перед сектором, является недостаточное количество девочек, которые хотят изучать естественные, технические, инженерные и математические предметы в школе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1989779-tim-kuk-v-sfere-it-dolzhno-rabotat-bolshe-zhenschin/