Adobe купит быстрорастущего конкурента Figma

Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Adobe купит компанию Figma, занимающуюся разработкой программного обеспечения для совместной работы, за 20 млрд долларов. Технологический гигант также сообщил о квартальной чистой прибыли в размере 1,14 млрд долларов, передает The Wall Street Journal.

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Покупка Figma за 20 млрд долларов является крупнейшей сделкой в истории Adobe по приобретению небольшого, но быстрорастущего конкурента, который, как надеется технологический гигант, сможет предоставить ему доступ к более широкой группе клиентов. Figma относительно малоизвестна широкой публике, но ее облачные инструменты для совместной работы завоевали верных поклонников среди разработчиков программного обеспечения и менеджеров по продуктам, которые создают в этой программе приложения и другие технологические продукты.

Руководители Adobe заявили, что, по их мнению, это приобретение позволит им пополнить базу дизайнеров, которые в дальнейшем будут использовать все программы от Adobe. Дэвид Вадхвани, президент подразделения цифровых медиа Adobe, сказал, что "обморок" фондового рынка, из-за которого технологическим стартапам становится все труднее выходить на биржу по желаемой цене, помог заключению этой сделки.

"Я думаю, что такие моменты создают возможности, которых нет в другое время", — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1988156-adobe-kupit-bystrorastuschego-konkurenta-figma/