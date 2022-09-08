Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск требует отложить судебное разбирательство с Twitter, чтобы у его адвокатов было больше времени на то, чтобы ознакомиться с материалами, которые предоставил "разоблачитель" Twitter. Процесс в Канцелярском суде Делавэра должен начаться в следующем месяце, передает The Guardian.

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В августе экс-глава Службы безопасности Twitter Пейтер Затко заявил, что компания предоставила Илону Маску ложные данные о мерах, которые Twitter предпринимает для защиты пользователей. В Twitter сказали, что эти заявления являются ложными и обратили внимание на то, что миллиардер ухватился за слова информатора, чтобы отвлечь внимание суда от того факта, что он сам слишком поспешил с решением о покупке компании. "Мистер Маск обвиняет Twitter в том, что он сам не спланировал свои действия", — сказал Уильям Савитт, адвокат Twitter.

Он призвал судью не откладывать пятидневное судебное разбирательство, которое должно начаться 17 октября. Представители Twitter хотят через суд заставить Илона Маска завершить сделку о покупке соцсети за 44 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1986566-ilon-mask-trebuet-otlozhit-sudebnoe-razbiratelstvo-s-twitter/