Tesla продала 75% биткоин-активов из-за локдауна в Шанхае

Иллюстративное фото: pixabay.com

Tesla была вынуждена продать 75% своих биткоин-активов для того, чтобы пополнить денежные резервы. Компания оказалась в сложной ситуации из-за масштабных локдаунов в Китае, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Когда-то интерес Tesla к биткоинам осуждался потребителями и аналитиками, которые говорили, что производитель электрокаров отвлекается от своей основной деятельности. Однако именно наличие этих активов помогло Tesla выстоять в ситуации, когда компания понесла потери из-за временного закрытия завода в Шанхае. Завод не работал в течение 22 дней из-за строгих карантинных ограничений, к которым прибегнул Китай для остановки новой волны COVID-19. Влияние этой паузы на функционирование компании оказалось таким серьезным, что Tesla пришлось продать 75% своих биткоин-активов для того, чтобы пополнить денежные резервы.

"Причина, по которой мы продали часть наших активов в биткоинах, заключалась в том, что мы не знали, когда Китай снимет карантинные ограничения. Для нас было важно удержать свое стабильное финансовое положение. Этот шаг не следует воспринимать как приговор для биткоина. Мы были обеспокоены ликвидностью своей компании", — заявил генеральный директор Tesla Илон Маск в отчете о прибылях и убытках, который был опубликован 20 июля.

Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн рассказал, что компания получила небольшую прибыль от продажи биткоинов, которая была сведена на нет крахом криптосектора, а оставшиеся биткоин-активы компании потеряли в цене. Tesla сообщила об убытках в размере 106 млн долларов в биткоинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1979524-tesla-prodala-75-bitkoin-aktivov-iz-za-lokdauna-v-shanhae/