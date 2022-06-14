Индийский стартап пообещал первым в мире запустить авиатакси

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В гонку за запуск первого в мире авиатакси включился новый игрок. Индийский стартап ePlane хочет запустить воздушное такси в течение ближайших двух лет. Прототипы для летных испытаний будут представлены уже в этом году, передает Quartz.

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В 2020 году два авиационных стартапа обещали первыми в мире запустить авиатакси. Британская компания Vertical Aerospace обещала представить свое изобретение в 2024 году. Немецкий производитель вертолетов с вертикальным взлетом Volocopter заявлял о том, что авиатакси будет готово в 2023 году. В прошлом году Volocopter уже испытал первый прототип воздушного такси в Сеуле.

Теперь в гонку включился новый игрок, индийский стартап ePlane, созданный сотрудниками Индийского технологического института Мадраса. ePlane заявляет, что представит первое электроавиатакси и грузовой самолет в течение ближайших двух лет. ePlane, основанная в 2017 году профессором Сатьей Чакраварти и его учеником Пранджалом Мехтой, теперь должна пройти стандартный процесс сертификации. Стартап, который уже привлек миллион долларов инвестиций, в ближайшее время собирается объявить о найме пилотов.

"ePlane начнет с 20-25 самолетов, которые обеспечат надежную воздушную мобильность жителям городов Мумбаи и Бангалор. В дальнейшем авиатакси появится в каждом городе Индии", — сказал Чакраварти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1973833-indiyskiy-startap-poobeschal-pervym-v-mire-zapustit-aviataksi/