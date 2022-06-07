СМИ: Clubhouse сокращает сотрудников в рамках реструктуризации

Приложение Clubhouse. Фото: Waldo Swiegers/Bloomberg via Getty Images

Clubhouse сокращает сотрудников в рамках реструктуризации компании и переосмысления стратегии развития приложения. Социальная сеть, ставшая хитом во время пандемии, разрабатывает новую стратегию привлечения пользователей, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, некоторые сотрудники ушли из компании по собственному желанию из-за того, что социальная сеть решила упразднить рубрики, посвященные спорту и международным новостям. В официальном сообщении компании сказано, что команда действительно была оптимизирована. При этом представитель Clubhouse отметил, что компания продолжает набор программистов и дизайнеров.

Всплеск популярности приложения Clubhouse случился во время пандемии, когда люди заинтересовались этим приложением, позволяющим общаться с единомышленниками со всего мира в формате аудио-конференций. В последний раз генеральный директор Clubhouse Пол Дэвисон делился статистикой приложения в ноябре 2021 года. На тот момент в приложении ежедневно создавались 700 тысяч новых "комнат". Для сравнения: летом 2021 года этот показатель был равен 300 тысячам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972763-smi-clubhouse-sokraschaet-sotrudnikov-v-ramkah-restrukturizatsii/