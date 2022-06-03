Илон Маск хочет вернуть сотрудников Tesla в офис

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск призвал сотрудников Tesla вернуться в офис. По словам основателя компании, работники предприятия должны проводить на рабочем месте не менее 40 часов в неделю. Он заявил, что сотрудники, которые не хотят работать в офисе, могут искать другую работу, передает The Wall Street Journal.

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"Tesla была и будет компанией, которая создает самые значимые и поражающие воображение продукты. Мы не сможем и дальше делать это, если люди будут работать по телефону и не видеть друг друга", — заявил Илон Маск в своем письме, обращенном к сотрудникам. Письмо было опубликовано порталом Electrek, который посвящен новостям об электромобилях. В Tesla пока никак не прокомментировали эту новость.

Жесткая позиция Маска в отношении пребывания в офисе отличается от тенденции, которая в настоящее время наблюдается в Силиконовой долине. Руководство крупных компаний из долины в большинстве случаев идет навстречу сотрудникам, желающим работать из дома. В то время как Маск считает, что сотрудники на удаленке бездельничают. Он также высказался у себя в Twitter, что сотрудники, которые не хотят выходить в офис, должны искать новое место работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1972220-ilon-mask-hochet-vernut-sotrudnikov-tesla-v-ofis/