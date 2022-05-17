Microsoft выпустит оборудование для людей с ограниченной подвижностью

Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft выпустит оборудование, которое поможет людям с ограниченной подвижностью. Модульная экосистема адаптивного ввода разработана специально для тех пользователей, кому сложно работать со стандартными клавиатурой и мышью, передает The Wall Street Journal.

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Модульная экосистема адаптивного ввода будет состоять из квадратной мыши, кнопки с восемью цифровыми переключателями и концентратора, соединяющего оборудование с компьютером. Пользователь сможет настроить каждый из восьми переключателей так, чтобы тот выполнял определенную команду. Например, один переключатель может быть настроен так, чтобы при его нажатии человек выходил из видеозвонка. Другой переключатель может отправить стандартное, заранее составленное письмо по электронной почте.

"Новое оборудование было разработано, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями работать с компьютерами так же быстро и легко, как это делают люди без инвалидности", — говорит Габи Мишель, директор по разработке доступных аксессуаров в Microsoft.

По ее словам, пандемия усугубила отставание людей с ограниченными возможностями в навыках управления компьютерами. Мария Таун, президент и исполнительный директор Американской ассоциации людей с ограниченными возможностями, говорит, что исторически люди с инвалидностью считались менее продуктивными работниками. Однако им просто нужно было больше времени, чтобы справиться с управлением техникой. Новые аксессуары от Microsoft сократят этот разрыв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1969463-microsoft-vypustit-oborudovanie-dlya-lyudey-s-ogranichennoy-podvizhnostyu/