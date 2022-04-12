Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Пандемия и кадровый кризис вынудили крупные компании начать принимать на высокооплачиваемую работу людей без высшего образования. Даже специалисты из сферы обслуживания, которые раньше считались «синими воротничками», сейчас переходят на работу, связанную с высокими технологиями, передает The Wall Street Journal.

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"Я считаю, что это к лучшему. Изменения будут происходить, но наши цели и приоритеты останутся прежними", — говорится в служебной записке генерального директора.

Отказ Маска от кресла в совете директоров спровоцировал новую волну слухов, которые не стихают с тех пор, как миллиардер приобрел 9% акций Twitter и стал самым крупным акционером компании. Отказ от вступления в совет директоров снимает с Маска ограничение на владение долей компании на уровне не более 14,9%.

До того, как стало известно об этом решении, Маск озвучил несколько предложений относительно будущего Twitter. Так, он предложил переоборудовать штаб-квартиру компании в приют для бездомных, которые являются большой проблемой Сан-Франциско. Илон Маск провел опрос среди своих подписчиков в Twitter о том, стоит ли делать из штаб-квартиры приют. 91% проголосовал "за". Эту идею также поддержал основатель Amazon Джефф Безос, который рассказал об успехах приюта для бездомных, созданного в пристройке около основного офиса Amazon. Также Маск заявлял о намерении предоставлять галочки аутентификации всем пользователям премиум-подписки на Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1964423-ilon-mask-reshil-ne-vhodit-v-sovet-direktorov-twitter/