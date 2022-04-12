Подкожный микрочип для платежей предлагает установить англо-польская компания

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Англо-польская компания Walletmor предлагает всем желающим внедрить под кожу микрочип, которым те смогут расплачиваться за товары и услуги. Фирма заявляет, что продала уже более 500 чипов, передает BBC.

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37-летний гражданин Нидерландов Патрик Паумен рассказывает, что постоянно сталкивается с удивлением окружающих, когда он подносит левую руку к бесконтактному считывателю карт. В этот момент светодиод под его кожей загорается, оповещая Патрика, что платеж прошел успешно. Мужчина внедрил себе под кожу микрочип еще в 2019 году. По его словам, микрочип не причиняет ему боли. Каждый раз во время совершения платежей он чувствует лишь небольшое пощипывание.

Впервые микрочип был имплантирован человеку еще в 1998 году, но только в последнее десятилетие эта технология стала коммерчески доступной. Англо-польская фирма Walletmor стала первой компанией, запустившей массовую продажу подобных чипов.

"Имплантат можно использовать на пляжах Рио, в кофейнях Нью-Йорка, салонах красоты Парижа, а также в продуктовых магазинах в любой точке мира, где принимают бесконтактные платежи", — говорит основатель и исполнительный директор компании Войтек Папрота.

Чип Walletmor весит менее грамма, состоит из крошечного микрочипа и антенны, заключенной в биополимер — природный материал, похожий на пластик. Войтек Папрота говорит, что чип полностью безопасен. Продукт компании имеет одобрение регулирующих органов и работает сразу после имплантации. По его словам, чип может работать неограниченное время и не требует подзарядки. Чипы от Walletmor используют технологию связи ближнего радиуса действия или NFC, систему бесконтактных платежей в смартфонах. На сегодняшний день, Walletmor продала более 500 чипов. Опрос, проведенный в 2021 году среди четырех тысяч жителей Великобритании и ЕС, показал, что 51% людей подумывает об установке такого чипа.

"Чипы-имплантаты содержат те же технологии, которыми люди уже ежедневно пользуются. Электронные ключи для открывания дверей в гостиницах, карты общественного транспорта, банковские карты с функцией бесконтактных платежей. Поэтому я не беспокоюсь о безопасности своего чипа", — говорит Патрик Паумен из Нидерландов.

Специалисты считают, что проблема чипов, прежде всего, состоит в том, что они могут хранить личные данные человека. Благодаря этому заинтересованные лица могут следить за обладателями чипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1964420-podkozhnyy-mikrochip-dlya-platezhey-predlagaet-ustanovit-anglo-polskaya-kompaniya/