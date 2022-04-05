Американские производители продуктов подверглись кибератакам

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Хакеры атакуют продовольственные компании. Так, с полок супермаркетов США пропало безлактозное молоко из-за того, что на компанию была совершена атака программ-вымогателей, передает Quartz.

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Компания Hood Dairy, владелец бренда безлактозного молока Lactaid, не раскрыла подробности кибератаки, произошедшей две недели назад. Однако этот случай вынудил компанию остановить работы всех заводов из-за соображений безопасности. На выходных заводы снова были запущены, но покупателям придется немного подождать возвращения безлактозного молока на полки супермаркетов. Hood Dairy стала очередной жертвой серии громких атак на производителей продуктов питания в США. Это привело к обострению дефицита продовольствия в и так жестких условиях инфляции и нарушения мировых цепочек поставок.

В октябре 2021 года кибератаке подверглись заводы и распределительные центры, принадлежащие Schreiber Foods, одному из крупнейших производителей сыра в Висконсине. Заводы были закрыты на пять дней. Ранее, летом 2021 года, произошла кибератака на фирму JBS, крупнейшего производителя мяса в мире. Компания перерабатывает пятую часть всех мясных поставок США. Из-за атаки программ-вымогателей были временно закрыты все американские заводы по производству говядины.

Специалист в области кибербезопасности Кен Венсин говорит, что атаки на продовольственные компании выгодны вымогателям, поскольку производители хотят быстрее восстановить производство и готовы заплатить выкуп. JBS выплатила вымогателям 11 млн долларов в биткоинах. Компания пошла на это, чтобы ограничить потенциальное воздействие на рестораны, продуктовые магазины и фермеров. Как правило, программы-вымогатели блокируют доступ компании к важной информации. Из-за этого, производители теряют доступ к своей бухгалтерии и не могут управлять логистикой. Особенно уязвимы производители скоропортящихся продуктов. Эти компании не предпринимают достаточных мер, чтобы обеспечить безопасность своих систем. При этом ущерб от кибератак для таких производств может быть огромным.

В 2021 году количество атак программ-вымогателей выросло на 105% по сравнению с прошлым годом и достигло 623,3 млн фактов по всему миру. Этот показатель в три раза превышает данные 2019 года. Американские специалисты в области кибербезопасности отмечают, что сейчас кибератаки могут осуществляться со стороны российских хакеров.

"Это может быть своеобразной формой возмездия за санкции, которым подверглись российские компании из-за войны в Украине", — говорит Кен Венсин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1963373-amerikanskie-proizvoditeli-produktov-podverglis-kiberatakam/