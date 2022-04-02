Apple, Meta и Amazon упали в рейтинге работодателей

Иллюстративное фото: pexels.com

Apple, Meta и Amazon потеряли свои позиции в рейтинге компаний с высокой корпоративной культурой. В прошлом году эти компании входили в ТОП-15 Comparably, ежегодного рейтинга мировых компаний с высокой культурой, передает CNBC.

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В прошлом году Meta занимала 7-ю строчку рейтинга, Amazon — 13-ю, Apple — 15-ю. В этом году компании не вошли даже в ТОП-50. Это не первый случай, когда технологические гиганты оказались не в числе лучших работодателей. В этом году Meta и Apple также опустились более чем на двадцать позиций в ежегодном рейтинге лучших нанимателей США Glassdoor. Если раньше Meta занимала 11-е место, то теперь лишь 47-е. Apple спустилась с 31-го места на 56-е. Amazon за последние два года ни разу не попала в этот рейтинг.

У всех этих компаний был непростой год. Они сталкивались с проблемами защиты конфиденциальности, падением цен на акции и многими другими проблемами. Все это не очень позитивно сказалось на их годовых результатах. По словам генерального директора Comparably Джейсона Назара, низкое место в рейтинге не всегда означает, что компания работает плохо. Просто другие в этот раз поработали лучше. Сотрудники Apple, Meta и Amazon говорят, что у них есть масса возможностей для самореализации, а также редкий шанс поработать над крупными проектами для широких масс, но этих положительных откликов оказалось недостаточно, чтобы повысить рейтинг компаний.

Падение Meta в рейтинге компаний никого не удивило, учитывая кризисы, которые компания пережила за последний год. В опросе Glassdoor сотрудники Meta выразили обеспокоенность по поводу нежелательного внимания общественности, бездействия руководства и неуверенности в будущем компании. В октябре экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила перед Сенатом с разоблачающей речью. По ее словам, соцсеть умышленно оказывает негативное влияние на пользователей. В особенности, на молодежь. Сотрудники Apple жаловались на то, что они не могут соблюдать баланс между личной и рабочей жизнью, а также на неустойчивый график и стрессовую конкурентную среду внутри компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1963113-apple-meta-i-amazon-upali-v-reytinge-rabotodateley/