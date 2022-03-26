Apple внедрит услугу подписки на iPhone

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Apple работает над внедрением подписки на iPhone и другие устройства. Пользоваться смартфоном теперь можно будет по аналогии с подпиской на приложения — за ежемесячную плату, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, эта услуга позволит Apple наладить ежемесячные регулярные продажи. Пользователям впервые предоставят возможность подписываться не только на цифровые услуги, но и на оборудование. После того, как информация об этой услуге появилась в Сети, акции Apple подскочили до сессионного максимума. В четверг они закрылись с повышением на 2,3% до 174,07 доллара.

Внедрение подписки на оборудование станет серьезным изменением стратегии компании, которая всегда продавала устройства сразу по полной стоимости. Это может помочь Apple увеличить доход и облегчить потребителям возможность получить в пользование новое устройство, не тратя на него тысячи долларов. iPhone давно является самым прибыльным продуктом Apple. В прошлом году его продажи принесли почти 192 млрд долларов, более половины дохода компании.

Идея новой услуги состоит в том, чтобы сделать стоимость ежемесячной подписки на iPhone или iPad равной ежемесячной оплате хранилища iCloud или подписки на Apple Music. Apple планирует позволить клиентам подписываться на оборудование с тем же идентификатором Apple ID и учетной записью App Store, которые они используют для покупки приложений. Программа подписки будет отличаться от рассрочки тем, что ежемесячная плата не будет равна цене устройства, разделенной на 12 или 24 месяца. Вероятнее всего, она также будет зависеть от новизны модели, на которую подпишется пользователь.

Ожидается, что программа будет запущена в конце 2022 года, либо будет отложена на 2023 год. Пресс-секретарь Apple не прокомментировал эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1962096-apple-vnedrit-uslugu-podpiski-na-iphone/