Руководство Meta планирует управлять компанией на удаленке

Логотип Meta. Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency/Getty Images

Meta доводит удаленный формат работы до абсолюта. В то время, как остальные техгиганты постепенно возвращаются в офисы, сотрудники Meta все более рассредоточиваются по миру. Даже руководители компании работают, находясь на Гавайях и в Европе, передает The Wall Street Journal.

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Наоми Глейт, руководитель отдела продуктов компании, один из старейших сотрудников Facebook, переехала в Нью-Йорк. Как сообщает официальный представитель компании, директор по маркетингу Алекс Шульц планирует перебраться в Великобританию, а вице-президент компании по корпоративной этике Гай Розен в ближайшее время планирует жить в Израиле. Директор по развитию Meta Хавьер Оливан постоянно летает из Калифорнии в Европу и обратно. На прошлой неделе Meta заявила, что планирует укрепить офис в Испании, родной стране Оливана. В течение следующих пяти лет компания наймет около двух тысяч сотрудников в свой мадридский офис.

Глава Instagram Адам Моссери в последние месяцы управлял соцсетью, находясь на Гавайях, в Лос-Анжелесе и на полуострове Кейп-Код. Марк Цукерберг также все чаще проводит время на Гавайях и крайне редко появляется в штаб-квартире компании в Менло-Парк, штат Калифорния.

"Последние несколько лет сильно изменили процессы работы и общения. Мы считаем, что намного важнее, как работают люди, чем то, где они находятся", — сказала официальный представитель Meta Трейси Клейтон.

Полномасштабный переход компании на удаленный формат работы последовал за сменой названия с Facebook на Meta в октябре 2021 года. Тогда компания заявила, что видит будущее в развитии виртуального взаимодействия между людьми в метавселенной. Компания инвестировала в технологии, делающие удаленную работу более эффективной. В частности, в виртуальные видеоконференции и корпоративные программные инструменты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1961909-rukovodstvo-meta-planiruet-upravlyat-kompaniey-na-udalenke/