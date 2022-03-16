Завод по производству микрочипов может появиться в Саудовской Аравии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейший сборщик iPhone может построить завод по производству микрочипов в Саудовской Аравии за 9 млрд долларов, передает The Wall Street Journal.

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Foxconn Technology Group ведет переговоры о строительстве многоцелевого предприятия, которое могло бы производить микрочипы, компоненты для электромобилей и другую электронику. Правительство Саудовской Аравии рассматривает предложение компании о строительстве двухлинейного литейного завода с технологией поверхностного монтажа и производства пластин в Неоме, городе-государстве в Саудовской Аравии, ориентированном на технологии.

Как сообщили источники The Wall Street Journal, обсуждение началось еще в прошлом году. По их данным, саудовцы проводят комплексную проверку и сравнивают это предложение с другими проектами Foxconn, которые компания реализует по всему миру. Помимо Саудовской Аравии Foxconn также ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможном размещении проекта там.

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, которая является крупнейшим сборщиком смартфонов iPhone от Apple, стремится диверсифицировать свои производственные площадки на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая. Foxconn ищет условия, в которых могла бы получить дополнительное финансирование, налоговые каникулы и субсидии на электроэнергию и воду в обмен на помощь в создании высокотехнологичного производственного сектора. Саудовская Аравия, в свою очередь, стремится диверсифицировать свою экономику от нефти, поэтому интересы королевства и компании совпадают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1960795-zavod-po-proizvodstvu-mikrochipov-mozhet-poyavitsya-v-saudovskoy-aravii/