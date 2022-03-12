Amazon проведет дробление акций

Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Amazon заявила о дроблении акций компании в соотношении 20 к 1. Это первый сплит акций технологического гиганта с сентября 1999 года, передает CNBC.

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Месяц назад материнская компания Google, Alphabet, первой заявила о том, что проведет дробление акций 20 к 1. Обычно компании прибегают к дроблению акций, когда цена одной акции становится слишком высокой. При дроблении компания делит свои акции, чтобы снизить их цену и увеличить общее количество доступных акций. Через некоторое время после объявления Alphabet, Amazon также заявила, что будет дробить свои акции. Акционеры Amazon получат 19 дополнительных акций за каждую акцию, которой они уже владеют. Это означает, что инвестор, который владел 100 акциями, теперь будет владеть 2000. При этом общая стоимость его портфеля останется прежней.

В заявлении Amazon говорится, что разделение сделает акции более доступными и «даст сотрудникам больше гибкости в управлении своим капиталом». Аналитики также предполагают, что этот шаг может привести к тому, что акции компании попадут в промышленный индекс Доу-Джонса, частью которого они в настоящее время не являются из-за своей высокой цены. Вхождение в индекс может помочь увеличить стоимость акций, поскольку для покупки акций Amazon потребуются все фонды, владеющие индексом Доу-Джонса.

Дробление акций обычно никак не влияет на внутренние процессы в компании, но оно может сделать акции более привлекательными для потенциальных инвесторов. Действующие инвесторы Amazon получат свои дополнительные акции 3 июня. Торговля акциями по новой цене начнется 6 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1960221-amazon-provedet-droblenie-aktsiy/