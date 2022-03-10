Google купит Mandiat за 5,4 млрд долларов

Здание Google. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Google выкупит компанию Mandiat, занимающуюся вопросами кибербезопасности, за 5,4 млрд долларов. Таким образом техгигант хочет решить проблему участившихся кибератак, передает The Wall Street Journal.

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Google стремится укрепить свое облачное подразделение дополнительными вложениями в кибербезопасность. Ранее компания столкнулась с волной атак на свои системы. Эта сделка является второй по величине в истории Alphabet (головной компании Google). Для многих она стала неожиданностью, поскольку именно сейчас компания сталкивается с антимонопольными исками от Министерства юстиции США и нескольких штатов за якобы антиконкурентную деятельность. Но это вложение является важным для Google Cloud, выручка которой в последнем квартале 2021 года выросла на 45% и достигла 5,54 млрд долларов.

Томас Куриан, исполнительный директор Google Cloud, сказал, что компания хочет извлечь пользу из результатов исследования, которое Mandiant провела в отношении угроз. В частности, Google особенно интересует информация о решениях, которые можно использовать для обеспечения безопасности продуктов. Также планируется, что название бренда Mandiant будет сохранено. Компания Mandiant была пионером в индустрии кибербезопасности. Именно она публиковала подробные отчеты о злонамеренных кибератаках. В том числе открыто говорила о том, что многие из них спонсированы правительствами разных стран. Спецслужбы США стали полагаться на сведения, предоставленные Mandiant и другими подобными компаниями. Чаще всего с их помощью удавалось разоблачить хакеров из России, Китая, Ирана и других стран.

Кевин Мэндиа, исполнительный директор Mandiant, сказал, что сделка с Google поможет автоматизировать кибербезопасность и глобально защитить облачные сервисы от хакеров.

"Я не рассматриваю сделку, как продажу своего детища. Я смотрю на это, как на продвижение своей миссии", — сказал он.

Кевин Мэндиа, ветеран военно-воздушных сил США, основал Mandiant в 2004 году, за много лет до того, как сообщения о хакерских атаках на государства стали регулярно появляться в новостях. В 2013 году Mandiant опубликовала новаторский отчет с подробным описанием китайской шпионской кампании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1959854-google-kupit-mandiat-za-54-mlrd-dollarov/