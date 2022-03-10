Google купит Mandiat за 5,4 млрд долларов
Google выкупит компанию Mandiat, занимающуюся вопросами кибербезопасности, за 5,4 млрд долларов. Таким образом техгигант хочет решить проблему участившихся кибератак, передает The Wall Street Journal.
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Google стремится укрепить свое облачное подразделение дополнительными вложениями в кибербезопасность. Ранее компания столкнулась с волной атак на свои системы. Эта сделка является второй по величине в истории Alphabet (головной компании Google). Для многих она стала неожиданностью, поскольку именно сейчас компания сталкивается с антимонопольными исками от Министерства юстиции США и нескольких штатов за якобы антиконкурентную деятельность. Но это вложение является важным для Google Cloud, выручка которой в последнем квартале 2021 года выросла на 45% и достигла 5,54 млрд долларов.
Томас Куриан, исполнительный директор Google Cloud, сказал, что компания хочет извлечь пользу из результатов исследования, которое Mandiant провела в отношении угроз. В частности, Google особенно интересует информация о решениях, которые можно использовать для обеспечения безопасности продуктов. Также планируется, что название бренда Mandiant будет сохранено. Компания Mandiant была пионером в индустрии кибербезопасности. Именно она публиковала подробные отчеты о злонамеренных кибератаках. В том числе открыто говорила о том, что многие из них спонсированы правительствами разных стран. Спецслужбы США стали полагаться на сведения, предоставленные Mandiant и другими подобными компаниями. Чаще всего с их помощью удавалось разоблачить хакеров из России, Китая, Ирана и других стран.
Кевин Мэндиа, исполнительный директор Mandiant, сказал, что сделка с Google поможет автоматизировать кибербезопасность и глобально защитить облачные сервисы от хакеров.
"Я не рассматриваю сделку, как продажу своего детища. Я смотрю на это, как на продвижение своей миссии", — сказал он.
Кевин Мэндиа, ветеран военно-воздушных сил США, основал Mandiant в 2004 году, за много лет до того, как сообщения о хакерских атаках на государства стали регулярно появляться в новостях. В 2013 году Mandiant опубликовала новаторский отчет с подробным описанием китайской шпионской кампании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1959854-google-kupit-mandiat-za-54-mlrd-dollarov/