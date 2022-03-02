Продажи ZOOM упали до самого низкого уровня за всю истории компании

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Рост продаж приложения ZOOM замедлился в четвертом квартале 2021 года. Это указывает на то, что приложение для видеоконференцсвязи уже не так актуально, как в начале пандемии COVID-19, передает The Wall Street Journal.

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По данным FactSet, прирост продаж Zoom Video Communications в годовом исчислении составляет 21%, что является самым низким показателем за всю историю компании. В октябре 2021 года продажи выросли примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Zoom прогнозирует общий доход от 1,07 до 1,08 млрд долларов в 2022 году, что ниже ожиданий аналитиков в 1,1 млрд долларов. Это означает, что рост продаж в 2022 году может составить всего 12%. При этом компания ожидает, что выручка за год составит от 4,53 до 4,55 млрд долларов, что примерно на 11% больше, чем в недавно завершившемся 2021 году.

Финансовый директор Zoom Келли Штекельберг заявила, что продажи приложения среди корпоративных клиентов вырастут на 20% по сравнению с прошлым годом. В то время как уровень продаж для частных пользователей останется на прежнем уровне. Келли Штекельберг отмечает, что крупные компании зависимы от потребителей. Корпоративным гигантам приходится уделять много внимания налаживанию обратной связи и созданию контакт-центров. Все эти процессы очень сложно наладить без таких приложений, как ZOOM.

В то же время конкуренты ZOOM также пытаются воспользоваться этой возможностью. В прошлом году Microsoft заявила о запуске приложения для видеоконференций под названием Teams. За короткий срок приложению удалось набрать рекордное количество активных пользователей в месяц. Сейчас Teams ежедневно используют 250 млн человек. Microsoft также намерена предоставить Teams каждому пользователю, который купит следующее поколение операционной системы Windows.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1958607-prodazhi-zoom-upali-do-samogo-nizkogo-urovnya-za-vsyu-istorii-kompanii/