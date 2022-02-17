Африка станет самым быстрорастущим в мире рынком видеоигр

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Африка станет самым быстрорастущим рынком видеоигр в мире. Еще пять лет назад жители этого континента, в основном, могли себе позволить видеоигры лишь в компьютерных клубах, сейчас смартфоны открывают новые перспективы не только для геймеров, но и для разработчиков, передает Quartz.

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Исследование 2021 года, проведенное по заказу Newzoo, компании, занимающейся аналитикой игр, и Carry1st, южноафриканской игровой платформы, показывает, что количество игроков в странах Африки к югу от Сахары выросло до 186 млн человек с 77 млн в 2015 году. Рейтинг возглавляет Южная Африка, где живут 24 млн геймеров, за ней следуют Гана, Нигерия, Кения и Эфиопия. При этом 95% геймеров используют смартфоны. На рост популярности видеоигр повлияла пандемия COVID-19 и активная цифровизация континента.

«Игровой бизнес в Африке стремительно развивается. Важно отметить, что это относится не только к людям, играющим в игры, но и к тем, кто готов платить за их разработку», — сказал генеральный директор и соучредитель Carry1st Кордел Роббин-Кокер.

Usiku Games Africa, кенийская игровая компания, является пионером новой эры игр, работающих на технологии блокчейн. В стране, в которой растет число технически подкованных молодых людей, вскоре может случиться игровой бум, поскольку геймеры получат возможность зарабатывать на своем увлечении.

«Мы ищем способы встроить финансовые механизмы в игры, чтобы люди могли либо зарабатывать, либо тратить более прозрачным образом», — говорит исполнительный директор компании Джей Шапиро.

Новая модель предполагает, что геймеры не смогут напрямую обналичивать доходы, как это возможно в азартных играх. Вместо этого в видеоиграх будут действовать принудительные сберегательные механизмы для перенаправления доходов на долгосрочные сберегательные инструменты, такие как пенсионные фонды, медицинское и образовательное страхование. Это поможет укрепить культуру накопительства среди молодежи в Африке и повысить их финансовую устойчивость.

«Реальность такова, что даже если у вас есть работа или доход, немного сбережений никогда не помешают. Мы все еще живем в условиях пандемии и изменения климата», — сказал Шапиро.

В Африке и на Ближнем Востоке насчитывается в общей сложности 5,9 млн геймеров, владеющих криптовалютой. И есть потенциал, что их количество будет расти, потому что к 2050 году Африка станет регионом, в котором живет больше всего молодежи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1956367-afrika-stanet-samym-bystrorastuschim-v-mire-rynkom-videoigr/