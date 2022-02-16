Баффет может заработать на сделке Microsoft и Activision

Уоррен Баффет. Фото: J. Kempin/Getty Images

Уоррен Баффет в очередной раз проявил дальновидность, которая поможет ему увеличить свой капитал. Berkshire Уоррена Баффета приобрела акции Activision Blizzard на миллиард долларов США. Как стало известно СМИ, это произошло еще до того, как Microsoft объявила о своем намерении купить Activision за 68,7 млрд долларов, передает CNBC.

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Согласно документам, по состоянию на декабрь 2021 года Berkshire владела 14,66 млн акций Activision на сумму 975 млн долларов. Microsoft объявила о своем намерении приобрести Activision Blizzard в середине января по цене 95 долларов за акцию, в результате чего акции игрового гиганта выросли на 25% и превысили 82 доллара. Предполагается, что это будет крупнейшая сделка, когда-либо заключенная между американскими технологическими компаниями.

В результате этой сделки Баффет получит солидную прибыль. Несмотря на то, что акции Activision упали до 56,40 долларов в четвертом квартале после того, как Департамент справедливого трудоустройства и жилищного строительства Калифорнии подал иск о том, что в компании поощряют сексистскую культуру и платят женщинам меньше, чем мужчинам. Также Activision заявила в ноябре, что откладывает выпуск игр Diablo IV и Overwatch 2. Кроме того, компания получила негативные отзывы о своей новой игре Call of Duty: Vanguard, выпущенной в том же месяце.

Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft, ушел из советов директоров Berkshire и Microsoft в 2020 году. Гейтс — давний друг Уоррена Баффета, председателя и генерального директора Berkshire Hathaway. По версии Forbes, они занимают четвертое и шестое места соответственно среди самых богатых людей мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1956172-baffet-mozhet-zarabotat-na-sdelke-microsoft-i-activision/