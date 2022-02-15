Дизайнеры считают цифровую моду перспективнее традиционной

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Инфлюенсеры скупают виртуальную одежду для своих аватаров в метавселенной. По мнению аналитиков, лучше сделать это сейчас, пока цифровая мода находится в зачаточном состоянии, передает Quartz.

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По мере того, как все больше компаний следуют примеру Microsoft и Meta и начинают ориентироваться на технологии дополненной реальности, работники индустрии моды получают новые возможности для самовыражения.

«Цифровая мода — это не альтернатива, а эволюционный шаг. В настоящее время мы находимся на пороге новой эры, когда цифровая одежда может стать дополнительным слоем нашей реальности. Вы сможете мгновенно выбирать, кому вы хотите представить себя в нескольких разных нарядах одновременно, используя самые передовые технологии, такие как AR или VR. Мало того, это позволит самовыражаться в совершенно разных контекстах. Цифровая мода может быть безотходной и инклюзивной, доступной для пользователей, независимо от их пола, размера или расы», — сказала дизайнер Гала Мария Врбанич во время конференции TEDWoman в ноябре.

Врбанич является соучредителем Tribute Brand, хорватской технологической студии виртуальной моды. Компания сотрудничает с такими гигантами, как Каролина Эррера и Жан-Поль Готье. Загребская студия с командой дизайнеров, программистов, специалистов по пользовательскому опыту гордится тем, что является ведущим «брендом цифровой моды, а также тем фактом, что такую студию они открыли в регионе, который никогда не считался столицей моды.

«Мы привлекаем аудиторию через Instagram. Как правило, это люди в возрасте от 15 до 35 лет, которые хотят интересно выглядеть и выражать себя через моду. Миллениалам очень важно выглядеть необычно. Многие из наших клиентов также склонны проводить много времени в иммерсивных видеоиграх, таких как Roblox и Fortnite. Одежда от кутюр может стоить тысячи долларов, вот только в метавселенной вам не придется ехать в Париж на примерку», — говорит Врбанич.

По словам дизайнера, технологии NFT также дают возможность влиять на ценообразование. Если клиент хочет уникальное изделие, это, конечно, будет дорого.

«Наша команда разработала цифровую одежду, мобильное приложение, пользовательский интерфейс, программное обеспечение и технологию, чтобы, когда вы наводите телефон на кого-то, то можете увидеть его в определенном наряде», — говорит дизайнер.

По ее словам, многие школы моды начинают включать цифровые технологии в свою учебную программу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1955998-dizaynery-schitayut-tsifrovuyu-modu-perspektivnee-traditsionnoy/