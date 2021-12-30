Apple и Meta конкурируют за сотрудников

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple дарит акции компании своим ведущим инженерам в попытке удержать сотрудников на рабочих местах. Особую опасность для компании представляет Meta, которая за последние несколько месяцев переманила сотню инженеров Apple, передает Bloomberg.

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На прошлой неделе Apple проинформировала некоторых инженеров, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным и программным обеспечением, о внеочередных бонусах в виде акций компании. Срок владения акциями составляет более четырех лет, что дает стимул оставаться в компании-производителе iPhone. Размер бонусов, которые стали неожиданностью для тех, кто их получил, варьируется от 50 тысяч до 180 тысяч долларов. Инженеры получили акции на сумму в 80, 100, 120 тысяч долларов, сообщили источники внутри компании. Официальный представитель Apple от комментариев отказался.

Apple ведет активную войну за таланты с другими компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами. При этом Meta представляет самую большую угрозу Apple. За последние несколько месяцев Meta наняла около 100 инженеров из Apple. В ответ Apple также переманила ключевых сотрудников Meta. Конкуренция между компаниями должна усилиться в ближайшие годы, потому что соперники планируют выпуск гарнитуры и умных часов с дополненной реальностью. Запуски запланированы на ближайшие пару лет.

Подарки в виде акций не являются частью обычных бонусных пакетов Apple для сотрудников. Как правило, они включают в себя базовый оклад и денежный бонус. Иногда Apple награждает сотрудников дополнительными денежными премиями, но размер подарков этого года был нетипичным и удивительно своевременным, говорят люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1949111-apple-i-meta-konkuriruyut-za-sotrudnikov/