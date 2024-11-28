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Эзотерика

"Она очень красивая женщина": мать троих детей сбежала от мужа в Павлодаре

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Пьяный мужчина угрожает женщине
Пьяный мужчина. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

В Павлодаре мать троих детей сбежала от мужа. Много лет она терпела побои, так как боялась остаться на улице. Когда под ударом оказались дети, решила обратиться за помощью, передает "Павлодар-онлайн".

Альбина прожила в гражданском браке 11 лет. Поначалу в семье все было спокойно, пока сожитель не начал пить и распускать руки. Конечной точкой стал страх за детей: женщина боялась, что мужчина может их покалечить.

"Он мог избить, но она терпела, потому что не знала, куда деваться с тремя детьми. В семье были скандалы, гражданский муж стал больше пить, еще больше начал ее бить. Когда он стал поднимать руку на детей, мамочка обратилась к инспектору по защите женщин. Затем ее направили к нам в центр", - рассказала руководитель Центра реабилитации для женщин с детьми Айнаш Ильясова.

Ни родителей, ни других родственников у павлодарки не было. Где искать поддержку, женщина не знала. 

"Нам она говорила: "Если бы раньше знала, что есть такие центры, пришла бы раньше". Родителей у нее нет, родственники живут где-то в России. Поддержки никто не мог оказать. Жили они на жилплощади гражданского мужа, и женщина всегда боялась остаться на улице. И терпела", - отметила Айнаш Ильясова.

Как рассказали соцработники, когда Альбина с детьми только попали в центр реабилитации, они были раздражительными, обидчивыми, на все реагировали враждебно. С семьей работали психологи.

"Она очень красивая женщина, но в центре просто преобразилась. Стала ухаживать за собой, подстриглась, губы начала красить. Муж ей этого не разрешал. И самое главное, дети стали намного спокойнее. Первое время они тоже как ежики были. Все-таки в центре много людей, много семей, кто-то чуть повысит голос - и эти дети замыкались. Со временем все наладилось", - вспоминает Айнаш Ильясова.

Во время пребывания в центре Альбина стала больше говорить с детьми, научилась выстраивать более доверительные отношения. К тому же за четыре месяца она смогла накопить денег, нашла съемное жилье и перебралась туда с детьми. Даже сделала там небольшой ремонт.

Тут нужно отметить важный момент: многие жертвы насилия, получив передышку, опять возвращаются к своим мужьям-тиранам, верят их обещаниям и уговорам. Гражданский супруг Альбины тоже пытался уговорить ее вернуться, но женщина, осознавая опасность для себя и детей, решила начать новую жизнь. 

"Сейчас поддерживаем с ними связь. Она постоянно нам звонит, всегда поздравляет с праздниками, на день соцработников пришла к нам с тортиком в знак благодарности", - уточнила Айнаш Ильясова.

Иногда невыносимой жизнь молодой мамы делает не только супруг-абьюзер, но и свекровь. В такую ситуацию попала другая подопечная павлодарского кризисного центра. Девушка от стресса лишилась молока и больше не может кормить маленькую дочку.

"Буквально дня три назад к нам поступила женщина с ребенком на руках. Она уже была у нас в январе, прожила пять дней, а потом за ней приехала свекровь. Все это время девушка терпела. Физического насилия там не было, но было морально-психологическое. И со стороны свекрови, и со стороны мужа. Поэтому у мамочки пропало молоко. В итоге девушка снова обратилась за помощью. Сейчас с ней работают психологи", - поделилась историей своей подопечной Айнаш Ильясова.

Как рассказали в центре, 80% женщин, которые приходят к ним за помощью, попали в тяжелую жизненную ситуацию. Им нечем кормить детей, они не могут себя обеспечить. Еще 20% - жертвы бытового насилия.

Иногда со стороны семья может казаться благополучной, но на самом деле за закрытыми дверями происходит насилие - физическое или психологическое. На сегодняшний день в центре проживают 49 человек - 20 женщин и 29 детей.

Помимо психологической помощи, женщины могут рассчитывать на юридическую консультацию. Здесь им помогут восстановить документы, решить вопрос с разводом, если необходимо. Оформят ЭЦП и адресную соцпомощь, подскажут, как подать на алименты. Помогут устроить детей в школу и детский сад. 

В центре реабилитации женщины с детьми могут оставаться на протяжении года. Это время дается на то, чтобы прийти в себя, встать на ноги, устроиться на работу и накопить денег на дальнейшую самостоятельную жизнь. Обратиться в центр могут женщины, оставшиеся без крыши над головой, и жертвы бытового насилия. Он рассчитан на 53 человека.

Телефон доверия работает круглосуточно – 62-55-85. Также обратиться за помощью можно по номерам 111, 150, 87057072879, 87774102929.

"Работаем круглосуточно, можем и в полночь, и в три ночи прийти на помощь. Недавно полицейские доставили к нам беременную женщину. Она без документов ночевала в подъезде. Мама ее не принимает, дома скандалы", - рассказали в центре.

Иногда женщины сами звонят в центр с просьбой забрать их из опасной обстановки. Именно так произошло 30 декабря прошлого года.

"Мне позвонила женщина, которая стояла на улице с детками и просила о помощи. Гражданский супруг выгнал ее с детьми на улицу. Они не ожидали, что такое произойдет под Новый год. Праздники они провели у нас, семье помогли. Женщина устроилась на работу, со временем сняла жилье", - рассказала Айнаш Ильясова.

Кроме того, в кризисном центре напомнили, что сейчас в Павлодаре проводится ежегодная акция "16 дней без насилия". В рамках этой акции ведется профилактическая работа: беседы, семинары, лекции в учебных заведениях.

Разговаривают и с детьми, чтобы они понимали: если в семье происходит насилие, не нужно молчать об этом, рядом есть взрослые, которые точно помогут. В прошлом году для подопечных центра в рамках этой акции организовали уроки самообороны.

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Ранее в Караганде открылся Центр поддержки жертв бытового насилия, который предоставляет временное проживание и помощь пострадавшим женщинам. Пребывание здесь составляет от двух дней до месяца. В центре оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 41 кризисный центр, из которых 14 находятся под непосредственным управлением государства. Остальные 27 центров представляют собой негосударственные организации. Кризисные центры предоставляют женщинам, пережившим насилие, безопасное убежище и комплексную поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2193612-ona-ochen-krasivaya-zhenshchina-mat-troih-detey-sbezhala-ot-muzha-v-pavlodare/

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