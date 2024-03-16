"Закрутила роман со студентом": казахстанка бросила мужа ради молодого любовника

Казахстанцу несколько лет назад пришлось пережить развод и разлуку с детьми. Инициатором разрыва отношений стала супруга. Она влюбилась в своего молодого студента и ушла из семьи, передает NUR.KZ.

Руслан женился, когда ему было 25 лет. С будущей женой его познакомили общие друзья, отношения между молодыми людьми развивались стремительно.

После свадьбы супругам пришлось снимать квартиру, позже с большим трудом построили собственный дом. У них родились двое сыновей, родители мечтали поднять их на ноги.

Руслан всегда хотел много путешествовать и увидеть другие страны. Он старался, чтобы его родные никогда ни в чем не нуждались.

"Я очень любил свою жену, дорожил нашими чувствами. Мы вместе строили дом, вместе выбирали каждую мелочь. После университета я устроился в частную строительную компанию, мы в основном строим социальные объекты.

Жена по профессии учительница, она очень любит свою работу. Вначале она трудилась в школе, пять лет назад ее пригласили в вуз. Спустя некоторое время наша семья распалась", - рассказывает казахстанец.

Мужчина сразу заметил, что любимая стала меняться. Она больше времени проводила на работе, начала часто посещать салоны красоты.

Женщина отдалилась от мужа, перестала уделять внимание детям. Казахстанцу не хотелось верить, что в жизни его любимой появился другой мужчина. Однако правда оказалась еще больнее.

"Моя жена закрутила роман со своим студентом, для меня это был настоящий шок. Я случайно увидел их переписку. Потребовал объяснений, она расплакалась и во всем призналась.

Оказывается, парень настойчиво ухаживал за ней и признавался в любви. Дарил подарки, обещал звезды. Моя жена не смогла противиться ему и тоже влюбилась. Она старше его на 14 лет", - делится мужчина.

После этого разговора жена забрала детей и ушла из семьи. Руслан пытался уговорить ее, он готов был простить измену и начать все сначала. Несмотря на это, супруга выбрала молодого любовника и хотела построить с ним свое счастье. Однако ей этого не удалось.

"Наш развод был очень болезненным, мне было жаль наших детей. Недавно бывшая жена просила прощения и хотела вернуться. Оказывается, родители студента не позволили сыну жениться на взрослой женщине с "прицепом". Однако я не смог принять ее обратно.

Сейчас от нее отвернулись все, даже родные не общаются. Наши сыновья тоже не понимают свою мать. Ради временного увлечения она перечеркнула наш 10-летний брак. Теперь я часто вижусь с детьми, но жизнь их матери меня особо не интересует", - говорит казахстанец.