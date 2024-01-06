"Была проституткой": прошлая жизнь свекрови мешает семейному счастью казахстанки

Прошлая и бурная жизнь свекрови казахстанки мешает ее семейному счастью. Дело в том, что мама мужа Индиры в молодости была проституткой. Сейчас ей 45 лет, она давно ушла из этого дела, но бывшие клиенты до сих пор беспокоят женщину и приходят домой, передает NUR.KZ.

Индира и Талгат познакомились, будучи студентами, они учились на одном факультете. После окончания вуза решили создать семью. Жених до последнего не спешил знакомить любимую со своими родными, девушка первый раз увидела свекровь на свадьбе. Ухоженность и красота матери мужа удивили Индиру.

"Моей свекрови сейчас 45 лет, однако выглядит она очень молодо. Мама мужа уделяет большое внимание своему внешнему виду. Ходит в спортзал, одевается со вкусом, пользуется дорогой косметикой. Она - владелица нескольких продуктовых магазинов. Благодаря этому мы сейчас живем в достатке", - рассказывает казахстанка.

О прошлой жизни своей свекрови молодая невестка узнала случайно. Ей рассказала одна из родственниц супруга, что женщина раньше была проституткой.

К тому же реакция мужа на этот вопрос подтвердила ее подозрения. Талгату не нравится рассказывать о своем детстве, в основном его воспитанием занималось бабушка. Своего отца он никогда не видел. Мужчина часто конфликтует со своей матерью, ему не нравится, когда она проходит домой под утро.

"Моя свекровь курит дома, иногда мы видим ее в нетрезвом состоянии. В такие моменты мой муж ведет себя очень агрессивно, Талгату стыдно за свою мать.

Последние несколько месяцев нас стали беспокоить бывшие клиенты свекрови. Они могут прийти домой поздно ночью. В основном пьяные мужчины стучат в дверь, орут и требуют маму супруга. Иногда даже приходится вызывать полицию, это какой-то ужас. Сейчас мы планируем ребенка, однако боимся за его будущее", - говорит казахстанка.

Из-за свекрови молодые люди стали часто ссориться. Талгат начал без причины ревновать жену и устраивать скандалы. Мужчина считает, что большинство женщин - гулящие, Индиру это очень сильно обижает. Казахстанка не знает, как сохранить свою семью.

"Я очень люблю Талгата и не хочу разводиться. Однако эта ситуация на нас очень сильно давит. Соседи косо смотрят, шепчутся за спиной. Я предложила мужу съехать в съемную квартиру. Однако стабильного дохода у нас пока нет. Что будет дальше, мы не знаем", - признается молодая женщина.